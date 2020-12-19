الوضع يشتعل.. السودان يحشد قواته نحو حدود إثيوبيا «لاستعادة أراض مغتصبة»

أفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية بأن السودان أرسل تعزيزات عسكرية إلى الشريط الحدودي، بعد تصاعد التوترات شرق البلاد مع إثيوبيا، فيما أكد تقدم قواته لإعادة أراضيه "المُغتصبة".

وكانت الحكومة السودانية قد أعلنت، يوم الأربعاء الماضين أنه "أثناء عودة قواتنا من تمشيط المنطقة حول جبل أبوطيور داخل أراضينا، تعرضت لكمين من بعض القوات والمليشيات الأثيوبية".

وفي وقت لاحق، أوضح الجيش السوداني أنه ضابطاً سودانيا و3 جنود قُتلوا في الهجوم.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم السبت، أن الجيش واصل تقدمه في الخطوط الأمامية داخل الفشقة لإعادة الأراضي المغتصبة والتمركز في الخطوط الدولية وفقا لاتفاقيات 1902.

وأشارت الوكالة إلى أن الجيش السوداني أرسل تعزيزات عسكرية كبيرة للمناطق الأمامية بالشريط الحدودي.

وتقع منطقة الفشقة على الحدود مع إثيوبيا، وتتميز بأراضيها الخصبة. ويقول السودان إن "المليشيات الإثيوبية بإسناد من الجيش الإثيوبي درجت على تكرار الاعتداء على الأراضي والموارد السودانية" دون موافقة الخرطوم.

واختتم رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، السبت، زيارة دامت 3 أيام للمنطقة العسكرية الشرقية، بعد أن اطمأن على الترتيبات الأمنية والعسكرية، بحسب وكالة "سونا".

واطلع البرهان على الموقف العسكري في الشريط الحدودي بعد "الكمين الإثيوبي".

وأكدت وزارة الخارية المصرية، في بيان لها، "تضامن مصر الكامل مع السودان... وشجبها لهذه الاعتداءات غير المبررة"، مشددة على ضرورة اتخاذ التدابير لعدم تكرار وقوع مثل تلك الأحداث مستقبلاً بحق السودان.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، الخميس الماضي، إن حكومته تتابع عن كثب الحادث مع الميليشيات المحلية على الحدود الإثيوبية السودانية. وأضاف: "من الواضح أن أولئك الذين يثيرون الفتنة لا يفهمون قوة روابطنا التاريخية".

يشار إلى أن المناوشات الحدودية بين البلدين الأخيرة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق وأن أعلن الجيش السوداني أن مليشيات وقوات إثيوبية اعتدت على أراض ومياه النيل، ما أدى إلى وقوع اشتباكات أسفرت عن مقتل ضابط و7 جنود سودانيين، في مايو الماضي.

وفي نوفمبر الماضي، أغلق السودان مناطق حدودية مع إثيوبيا، في غضون حملة أديس أبابا على منطقة تيجراي (شمال إثيوبيا)، التي تدفق آلاف اللاجئين منها إلى داخل السودان هرباً من القتال الدائر.