شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المحامين تعلن عدم اكتمال النصاب القانونى لعموميات القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد نجيب رئيس اللجنة العامة المشرفة على انشاء نقابة القاهرة، عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعيات العمومية للنقابات الفرعية للمحامين بالقاهرة، للنظر فى الموافقة على قرار إنشاء نقابة فرعية تضم دائرة أكثر من محكمة ابتدائية لتصبح نقابة فرعية واحدة.

وأضاف محمد نجيب، لـ"الخليج 365"، أن عدد المشاركين بنقابة جنوب القاهرة بلغ 214 عضوا، ومن شمال القاهرة حضر 398 عضوا، وحلوان 52 عضوا، والقاهرة الجديدة 144، ليكون إجمالى المشاركين 808 أعضاء، مؤكدا أنه لن يتم الفرز لعدم اكتمال النصاب القانونى الذى يكتمل بحضور 3000، وبذلك يعد عدم موافقة على انشاء نقابة القاهرة ويبقى الوضع كما هو عليه.

وكانت الجمعيات العمومية للقاهرة قد انعقدت اليوم للنظر فى انشاء نقابة فرعية تضم نقابات القاهرة الجديدة وشمال القاهرة وحلوان وجنوب القاهرة الابتدائية من عدمه.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية، والجمعيات العمومية الخاصة بإنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل دائرتها أكثر من محكمة ابتدائية، قد أعلنت عن أماكن انعقاد الجمعيتين العموميتين للقاهرة والجيزة، المقرر لهما اليوم السبت، وقررت اللجنة بالنسبة للجمعية العمومية للقاهرة، انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة حلوان بمقر النقابة الفرعية لحلوان، انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة القاهرة الجديدة بمقر النقابة الفرعية للقاهرة الجديدة، انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة جنوب القاهرة بالمبنى الجديد لنقابة المحامين بشارع رمسيس، انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة شمال القاهرة بالمبنى الجديد لنقابة المحامين بشارع رمسيس.

كما قررت اللجنة بالنسبة للجمعية العمومية للجيزة، انعقاد الجمعية العمومية لمحكمتى شمال وجنوب الجيزة، بمقر نقابتى شمال وجنوب الجيزة، وغرفة المحامين بمحكمة البدرشين الجزئية، مضيفة أن الاقتراع يبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، باللجان المخصصة لكل جزئية من الجزئيات، إضافة للجنة عامة بكل مقرات من المقرات سالفة الذكر وذلك تسهيلا على أعضاء الجمعية العمومية.

وذكرت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية، أن اللجنة تعمل طوال الوقت لتيسير عملية الاقتراع وحتى انتهاء عملية إبداء الرأى وإعلان النتائج.