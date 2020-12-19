شكرا لقرائتكم خبر عن غلق باب تصويت عموميات "المحامين" للنظر فى دمج النقابات الفرعية من عدمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت اللجنة المشرفة على الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية للمحامين، باب التصويت للنظر فى الموافقة من عدمه على قرار إنشاء نقابة فرعية تضم دائرة أكثر من محكمة ابتدائية لتصبح نقابة فرعية واحدة.

وكانت الجمعيات العمومية للقاهرة قد انعقدت اليوم للنظر فى دمج نقابات القاهرة الجديدة وشمال القاهرة وحلوان وجنوب القاهرة الابتدائية من عدمه، والجيزة للنظر فى دمج شمال الجيزة و6 أكتوبر الابتدائية.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية، والجمعيات العمومية الخاصة بإنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل دائرتها أكثر من محكمة ابتدائية، قد أعلنت عن أماكن انعقاد الجمعيتين العموميتين للقاهرة والجيزة، المقرر لهما اليوم السبت، وقررت اللجنة بالنسبة للجمعية العمومية للقاهرة، انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة حلوان بمقر النقابة الفرعية لحلوان، انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة القاهرة الجديدة بمقر النقابة الفرعية للقاهرة الجديدة، انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة جنوب القاهرة بالمبنى الجديد لنقابة المحامين بشارع رمسيس، انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة شمال القاهرة بالمبنى الجديد لنقابة المحامين بشارع رمسيس.

كما قررت اللجنة بالنسبة للجمعية العمومية للجيزة، انعقاد الجمعية العمومية لمحكمتى شمال وجنوب الجيزة، بمقر نقابتى شمال وجنوب الجيزة، وغرفة المحامين بمحكمة البدرشين الجزئية، مضيفة أن الاقتراع يبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، باللجان المخصصة لكل جزئية من الجزئيات، إضافة للجنة عامة بكل مقرات من المقرات سالفة الذكر وذلك تسهيلا على أعضاء الجمعية العمومية

وذكرت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية، أن اللجنة تعمل طوال الوقت لتيسير عملية الاقتراع وحتى انتهاء عملية إبداء الرأى وإعلان النتائج.