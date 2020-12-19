تعرف على الطقس المتوقع في الإمارات غدا الاحد

السبت 19 ديسمبر 2020

توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً إلى غائم أحياناً على البحر والجزر وبعض المناطق الشمالية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، ورطبا ليلاً وصباح "الاثنين" على بعض المناطق الداخلية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً خاصة على البحر، وتكون شمالية غربية/ 20 - 30 تصل إلى 45 كم/س خاصة على البحر.



وذكر المركز في نشرته اليومية أن الموج في الخليج العربي سيكون مضطربا، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 16:33 والثاني عند 06:52 والجزر الأول عند الساعة 17:10 والثاني عند الساعة 23:25.

ولفت إلى أن الموج في بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط، فيما يحدث المد الأول عند 13:09 والثاني عند الساعة 21:02 والجزر الأول عند الساعة 09:08 والثاني عند الساعة 27:19.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 26 16 75 35

دبــي 26 19 70 30

الشارقة 27 16 75 35

عجمان 27 19 85 40

أم القيوين 26 15 80 40

رأس الخيمة 25 17 75 35

الفجيرة 27 19 75 35

العين 25 15 70 25

ليوا 26 14 85 30

الرويس 25 15 80 40

السلع 26 16 85 45

دلما 26 18 75 45

طنب الكبرى 25 19 80 40

طنب الصغرى 25 19 80 40

أبو موسى 25 19 80 40