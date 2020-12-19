ليفربول يكتسح كريستال بالاس بسباعية

2020-12-19 | 16:23
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سحق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول مضيفه كريستال بالاس بسباعية نظيفة في الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب "سيلهرست بارك".
وبدأت الأهداف مبكرًا عن طريق، تاكومي مينامينو، في الدقيقة الثالثة من زمن الشوط الأول، قبل أن يضاعف النتيجة، ساديو ماني، بالهدف الثاني في الدقيقة 35.
وقبل نهاية الشوط الأول، نجح روبرتو فيرمينو من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 44، ومع بداية الشوط الثاني وبعد 7 دقائق فقط، أضاف القائد جوردان هندرسون الهدف الرابع.
وعاد فيرمينو ليسجل الهدف الخامس لفريقه والثاني له في الدقيقة 68 بصناعة من، محمد صلاح، قبل أن يضيف الأخير الهدف السادس والسابع في الدقيقتين 81 و84 من زمن الشوط الثاني.
بهذا الفوز، يحافظ ليفربول على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز جديد برفع رصيده إلى النقطة 31، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند النقطة 18 في المركز الثاني عشر.
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