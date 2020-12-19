تنشر الخليج 365، وثيقة موقعة باسم النائب محمد شياع السوداني تتضمن المطالبة بمنح درجات مفاضلة لأبناء أساتذة الجامعات المتقدمين للتعليم الموازي. وأدناه نص الوثيقة:

كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. نائب يطالب بمنح درجات مفاضلة لأبناء أساتذة الجامعات المتقدمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.