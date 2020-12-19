بشار رسن يلمح الى نهاية مشواره مع بيرسبوليس

2020-12-19 | 15:59
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المح نجم المنتخب الوطني العراقي ونادي بيرسبوليس الايراني بشار رسن، الى رحيله عن صفوف فريقه الايراني.
وقال رسن في تصريح لقناة الكاس القطرية ان "بيرسبوليس حاول الفوز باللقاء وفعل ما بوسعه لكن ركلة الجزاء التي منحا لفريق اولسان الكوري في نهاية الشوط اربكت حساباتنا".
واوضح ان "بيرسبوليس اراد ان يسعد جماهيره بتحقيق لقب دوري الابطال الاول في تأريخه لكن هيونداي مان منظماً ونجح تكتيكياً في المباراة".
وعند سؤاله عن مغادرة او البقاء في قطر، اكد رسن انه سيبقى في الدوحة.
يذكر ان نادي قطر القطري يملك اتفاقاً مع اللاعب لضمه قريباً.
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