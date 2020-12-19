"داعش" بمصيدة الأمن العراقي.. تفكيك شبكة واعتقال 9 إرهابيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ضربة جديدة يوجهها العراق لبقايا لـ"داعش" على أراضيه، عبر تفكيك شبكة للتنظيم الإرهابي، واعتقال 9 من عناصره، في عمليتين منفصلتين.

جهاز الأمن العراقي أعلن، السبت، تفكيك شبكة للتنظيم واعتقال عناصرها الخمس، مشيرا إلى أن المجموعة الإرهابية كانت مسؤولة عن تنفيذ تفجيرات عدة في العاصمة بغداد بالمدة الماضية.

وذكر الجهاز في بيان تلقت ”الخليج 365” نسخة منه، أنه "شرع في الأيام القليلة الماضية بتنفيذ عملية 'رعد الليل' التي اتسمت بالدقة الاحترافية العالية، وتمخضت عن الإطاحة بشبكة إرهابية".

وأضاف البيان أن الشبكة "قامت بالعديد من الأعمال الإجرامية؛ تمثلت بالتعرض للأجهزة الأمنية وتفجير العبوات الناسفة التي راح ضحيتها العشرات من المدنيين والعسكريين".

وأوضح أن العملية الأمنية أسفرت عن تفكيك إحدى مفارز العبوات الناسفة فيما يسمى بـ"ديوان الجند، والعاملة في قاطع شمال بغداد، ضمن ما يسمى ولاية العراق الإرهابية".

وتابع أن العملية أسفرت عن "إلقاء القبض، وفق مذكرات قضائية، على خمسة عناصر في قضاء الطارمية، وهم بحسب مناصبهم كلا من "شرعي المفرزة، آمر المفرزة، الناقل ومسؤول الدعم اللوجستي، جنديان)؛ وتم تدوين أقوالهم وإحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

وفي وقت سابق السبت، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، القبض على 4 إرهابيين من المطلوبين للقضاء، في محافظتي كركوك والأنبار.

وأوضحت المديرية، في بيان، أن مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة، ألقت القبض على اثنين من الإرهابيين في ناحية شوان بمحافظة كركوك، شمالي العراق".

وأشارت إلى أن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة، ألقت القبض على اثنين من الإرهابيين في قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار، غربي البلاد"، لافتة إلى أن "جميعهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

وتتصاعد حدة هجمات داعش منذ مطلع العام الحالي، رغم خسارته للمدن التي سيطر عليها في يونيو/حزيران 2014، واسترداد الموصل؛ آخر معاقله قبل 3 أعوام.

ويحذر خبراء ومختصون أمنيون، من تنامي قدرة التنظيم وعودة الخلايا الإرهابية النشطة في استهداف المدن وتهديد مصادر الاقتصاد والطاقة.

وأوصوا بتحديث الخطط العسكرية، وتنشيط الجهد الاستخباري، ومسك المناطق الحدودية الرخوة أمنياً التي ينشط فيها مسلحو داعش.

