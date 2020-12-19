إصابات كورونا عالميا تقترب من 75 مليونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بلغ عدد المصابين بفيروس " كورونا " المستجد على مستوى العالم أكثر من 74.78 مليون شخص، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الوباء إلى مليون و674 ألفا و136 حالة وفاة.



وأظهر إحصاء لـ " رويترز" أن الإصابات بالفيروس سجلت في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى الحالات بالصين في ديسمبر 2019

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