شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء غائمة مع احتمال سقوط أمطار في مناطق متفرقة غداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365” توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً الأحد غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على البحر والجزر وبعض المناطق الشمالية؛ مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الداخلية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً؛ خاصة على البحر، وأن تكون شمالية غربية / 20 - 30 تصل إلى 45 كم/س؛ خاصة على البحر. وذكر المركز في نشرته اليومية؛ أن الموج في الخليج العربي سيكون مضطرباً؛ فيما يحدث المد الأول عند الساعة 16:33، والثاني عند 06:52، والجزر الأول عند الساعة 17:10، والثاني عند الساعة 23:25. ولفت إلى أن الموج في بحر عمان سيكون خفيفاً إلى متوسط الارتفاع؛ فيما يحدث المد الأول عند 13:09، والثاني عند الساعة 21:02، والجزر الأول عند الساعة 09:08، والثاني عند الساعة 27:19. وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً: المدينة - الحرارة العظمى - الحرارة الصغرى - الرطوبة العظمى - الرطوبة الصغرى أبو ظبي 26 - 16 - 75 - 35 دبــي 26 - 19 - 70 - 30 الشارقة 27 - 16 - 75 - 35 عجمان 27 - 19 - 85 - 40 أم القيوين 26 - 15 - 80 - 40 رأس الخيمة 25 - 17 - 75 - 35 الفجيرة 27 - 19 - 75 - 35 العين 25 - 15 - 70 - 25 ليوا 26 - 14 - 85 - 30 الرويس 25 - 15 - 80 - 40 السلع 26 - 16 - 85 - 45 دلما 26 - 18 - 75 - 45 طنب الكبرى 25 - 19 - 80 - 40 طنب الصغرى 25 - 19 - 80 - 40 أبو موسى 25 - 19 - 80 - 40

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