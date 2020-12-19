شكرا لقرائتكم خبر عن ابن علوان يتفقد المبنى الجديد للمهام الخاصة برأس الخيمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

أكد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، حرص القيادة على تقديم أفضل الخدمات وتعزيز الأمن والأمان والوصول لأعلى مستويات رضا المتعاملين، تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية. جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لمبنى إدارة المهام الخاصة الجديد الذي يجري العمل في المراحل النهائية منه والمتوقع إنجازه وتسليمه نهاية الشهر المقبل والتي رافقه فيها العميد جمال أحمد الطير مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعميد عادل بن نصيب النعيمي نائب مدير عام الإدارة، والعميد دكتور جاسم محمد البكر، والعقيد ركن يوسف بن يعقوب، مدير إدارة المهام الخاصة، رئيس فريق تجهيز المبنى، وعدد من الضباط على سير العمل في المبنى. وأوضح قائد عام شرطة رأس الخيمة أن إنشاء المبنى الجديد لإدارة المهام الخاصة سيشكل بعد افتتاحه إضافة نوعية للمباني الشرطية الحديثة والمجهزة وفق أحدث التجهيزات التي تتناسب وطبيعة عمل الإدارة وتسهم في تقديم الخدمات الموكلة إليها وفق أعلى الأسس والمعايير الشرطية. وقدم العقيد ركن يوسف بن يعقوب موجزاً عن المبنى الجديد لإدارة المهام الخاصة، أشار فيه إلى أنه يتكون من عدة مبان يضم أحدها مبنى الإدارة وغرفة العمليات وقاعة المؤتمرات والفصول الدراسية وقاعات الاستضافة إضافة إلى مبنى النادي الذي يحوي غرف سكن حديثة وعصرية للضباط وصالة رياضية وقاعات متنوعة. ولفت إلى أن المبنى الجديد يضم مطعماً وسكناً للموظفين يتسع لعدد 700 شخص وورشة لصيانة المركبات ومستودعات وغيرها من الأقسام والمباني الأخرى، مضيفاً أنه يجري العمل على إنشاء ميدان نموذجي مبتكر للتدريب سيكون له دور كبير في تعزيز الجانب البدني لمنتسبي المهام الخاصة.