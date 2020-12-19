شكرا لقرائتكم خبر عن 13 ذهبية للإمارات في ختام بطولة الاتحاد التنشيطية للجوجيتسو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت، السبت، منافسات بطولة الاتحاد التنشيطية للجوجيتسو التي أقيمت في صالة جوجيتسو أرينا بمدنية زايد الرياضية بمشاركة 141 لاعباً ولاعبة، الذين يستعدون لانطلاق الموسم الجديد الحافل بالأحداث والمفاجآت.

وحضر منافسات البطولة عبد المنعم السيد محمد الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وإيريز ألروي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الإسرائيلي للجوجيتسو، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وسميرة الرميثي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وفهد الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، وإليشا بوبلنجر الرئيس التنفيذي للاتحاد الإسرائيلي للجوجيتسو، وفؤاد درويش مدير عام بالمز الرياضية، ومبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ومحمد المرزوقي مدير إدارة التسويق والاتصال في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وطارق البحري مدير إدارة الخدمات المساندة في الاتحاد. وتمكن لاعبو الإمارات من الظفر بالمركز الأول بكل جدارة محققين 13 ميدالية ذهبية، بينما حل لاعبو البرازيل في مركز الوصيف برصيد 8 ميداليات ذهبية، ولاعبو روسيا في المركز الثالث برصيد ذهبيتين. وتوزعت نزالات البطولة على خمسة أبسطة أشرف عليها خمسة حكام معتمدون من الاتحاد، وسط إجراءات احترازية صارمة لضمان سلامة اللاعبين المشاركين، والوقوف على مدى جاهزيتهم واستعداداتهم لانطلاق منافسات الموسم الجديد والاستحقاقات الدولية المقبلة. وشهدت البطولة منافسات قوية في مختلف الفئات والأوزان تحت 56 و62 و 69 و77 و 85 كجم، ما أسهم في اختبار قدرات اللاعبين وإدخالهم إلى أجواء البطولات الرسمية. وأعرب محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، عن سعادته بنجاح البطولة، والمستوى الفني المتميز للاعبين واللاعبات بفئاتهم كافة، وأكد أن بطولة الاتحاد أرست لدينا قناعة تامة بالتزام اللاعبين والأندية على تحقيق الاستفادة الكاملة من هذه المرحلة، ومساهمتهم في تحقيق رؤية الاتحاد بالارتقاء برياضة جوجيتسو في الدولة وإيجاد بيئة مثالية لتسليط الضوء على المواهب الصاعدة، التي تمثل عماد المنتخبات الوطنية. وبعد أن حققت البطلة الإماراتية وديمة اليافعي لاعبة نادي العين ميدالية ذهبية في وزن 45 كجم، عبرت عن سعادتها البالغة بالعودة إلى أجواء البطولات من الباب الواسع، مؤكدة أنها تمثل عودة الروح بالنسبة للاعب الجوجيتسو. مؤكدة أن نزالات اليوم لم تكن سهلة وأنها واجهت منافسة حقيقية من أقرانها، وأن أبرز ما تميزت به منافسات اليوم تتجسد في مواجهات الوزن المفتوح ذات الجوانب الإيجابية العديدة، لاسيما على لاعبي المنتخب. وأحرزت لاعبة نادي بني ياس شما يوسف الكلباني الميدالية الذهبية عن فئة 63 كجم تحت 18 عاماً، متفوقة على لاعبة نادي الوحدة هيا الجهوري في نزال قوي. وقالت إن سعادتها لا توصف بتحقيق هذا الإنجاز بعد فترة من التوقف. وقالت اللاعبة منة الله محمد من نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس التي نجحت في حصد الميدالية الذهبية عن فئة 82 كجم تحت 18 عاماً متفوقة على لاعبة نادي الوحدة مهرة محفوظ: إن شعور الفوز لا يمكن وصفه بالكلمات مشددة على أن جهود نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في الارتقاء بمستويات اللاعبين واللاعبات بدأت تجني ثمارها. وأن الفوز يشكل دافعاً قوياً لها ولزملائها للمواصلة على هذا النحو وتحقيق المزيد من الإنجازات والوقوف على منصات التتويج المحلية والدولية. وتمكن نجم المنتخب الوطني عمر الفضلي من تحقيق ميدالية ذهبية بوزن 69 كجم فوق 18 عاماً متفوقاً على البرازيلي كريستيان لارا في نزال صعب وقال الفضلي: إن توقيت البطولة مثالي تماماً للاستعداد لموسم طويل من البطولات والاستحقاقات المحلية والدولية. وعبر الفضلي، عن شوقه وسعادته لعودة عجلة المنافسات إلى الدوران مجدداً، وأكد أن الهدف الأسمى هو التطور المستمر على الصعيد الشخصي لمساعدة المنتخب الوطني على ترسيخ مكانته كواحد من أفضل المنتخبات العالمية. وتابع الفضلي: إن ما تحقق من إنجازات سابقة يضاعف مسؤولية اللاعبين نحو المحافظة على تلك النجاحات والمكتسبات. وكان لاعب نادي بني ياس مهدي العولقي، أحد المتوجين بالذهب خلال البطولة بوزن 81 كجم دون 18 عاماً؛ حيث نجح في خطف الميدالية الذهبية من لاعب الوحدة عبدالرحمن الشمري خلال مواجهة اتسمت بالإثارة والندية. وقال العولقي: إن أي بطولة يدخل في منافساتها سواء كانت محلية أو دولية، تحفزه على بذل أقصى طاقاته للخروج بأداء وإنجاز مشرف، مشيراً إلى أنه يطبق كل ما يتعلمه خلال الحصص التدريبية على البساط. وشكر العولقي، اتحاد الإمارات للجوجيتسو ونادي بني ياس على توفير كل مقومات التألق للاعبين من أجهزة فنية ومواقع تدريبية تتمتع بأرقى التجهيزات وأعلى المواصفات. وأكد الفريق سيف الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، الحرص على المشاركة الفاعلة ودعم البطولات والأحداث والفعاليات الرياضية الوطنية، خاصة مع عودة عجلة المنافسات إلى سابق عهدها قبل الأزمة الصحية، مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة للدولة تولي الرياضة والمؤسسات الوطنية الرياضية جل اهتمامها وتقدم الدعم والمساندة لتطوير مسيرتها والارتقاء بعملها ومواصلة رحلة الإنجازات. وقال تربطنا علاقات وثيقة مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ويسرنا دعم بطولة الاتحاد والمشاركة فيها لما تمثله من استمرارية قوية للنشاطات الموسمية لأنديتنا ومنتخباتنا الوطنية، آملين في أن تكون انطلاقة خير وعطاء في موسم سيكون حافلاً بالمنافسات المحلية والدولية ليسهم في إبقاء الأبطال في أعلى الجاهزية والاستعداد واللياقة البدنية لتمثيل الدولة عالمياً.