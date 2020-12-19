شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف الأحزاب المصرية للاتحاد الأوروبي: مصر حاربت الإرهاب نيابة عن العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر تحالف الأحزاب المصرية بيانًا اليوم السبت، أعلن فيه رفضه التأم للبيان الأخير للاتحاد الأوروبي الذى انتقد أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

ووجه تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل، وعضو مجلس الشيوخ، رسالة إلى الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، قائلا: "مصر حاربت الإرهاب نيابة عن جميع دول العالم، فهل تعاقبوها الآن على ما بذلته من جهود حثيثة لمكافحة الإرهاب والتطرف"، متسائلا: "أين كنتم عندما سقط في مصر شهداء من أبنائنا من الضباط والجنود؟".

وأشار "مطر"، إلى أن هناك قوى من أهل الشر تبث مجموعة كبيرة من الأخبار الكاذبة عن الملف الحقوقى في مصر وللأسف هناك مؤسسات دولية ومنظمات تستقى معلوماتها عن مصر من هذه القوى التي لا تريد الخير لمصر، مؤكدا أن بيان الاتحاد الأوروبي ضد مصر مسيس ويمنح بعض الجماعات والمنظمات المشبوهة قبلة الحياة للعودة مرة أخرى للعبث بمصر وهذا ما نرفضه تماما.

واستنكر "مطر" بشدة قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، مؤكدا أنه غير مقبول على الإطلاقة، مضيفا :" للأسف قرار البرلمان الأوروبي يفتقد المنهجية والمصداقية، وليس هناك أي سند أو دلائل مؤكدة تثبت ما ورد في التقرير من مزاعم وأكاذيب ضد مصر".

ودعا "مطر" البرلمان الأوروبي إلى أن يلقى ‏نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى ‏الداخلي فقط وإنما على المستوى الاقليمي أيضاً، خاصة في مجالي مواجهة الإرهاب ‏والهجرة غير الشرعية في ظل ظروف اقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضاً ‏الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما ‏تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية لم تتوقف حتى في أثناء مجابهة فيروس ‏كورونا.‏