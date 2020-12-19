صور.. تغريم 43 سائقًا لعدم الالتزام بإجراءات مواجهة كورونا في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:
أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن ضبط 43 سيارة وتغريم سائقيها؛ لعدم الالتزام بارتداء الكمامة الواقية من فيروس كورونا المُستجد.
وأوضح المحافظ، أنه جرى تشكيل مجموعات عمل لرصد المخالفين، وذلك بالاشتراك مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف، والتي استهدفت مناطق ومواقف بمدينة الزقازيق.
جرى ضبط 43 سيارة متنوعة ما بين: "ميكروباص – أجرة – رحلات - تاكسي عداد – سرفيس"، مخالفة، وتفعيل قرار الغرامة على المخالفين.
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