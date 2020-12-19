السودان: زيادة تدفق اللاجئين الأثيوبيين الفارين من الحرب في تيجراي

ذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا) أنه حدث زيادة في أعداد دخول اللاجئين الاثيوبيين الفارين من حرب التجراي، وذلك حسب تقرير حصر اللاجئين ليوم أمس.
وبلغ إجمالي عدد اللاجئين في مراكز الاستقبال بحمداييت في شرق السودان، حتى مساء أمس، 36 ألفا و438 لاجئا، فيما تتزايد أعداد الدخول اليومي للاجئين الاثيوبيين بمركز الاستقبال.
كما بلغ عدد اللاجئين في
أثار العنف المتواصل بين الجيش الإثيوبي والقوات الموالية لقادة منطقة تيغراي الشمالية مخاوف من احتمال اندلاع حرب أهلية في إثيوبيا.
وبحسب ما ورد، قُتل مئات الأشخاص منذ بدء القتال في 4 نوفمبر ، وفرَّ الآلاف إلى السودان المجاور.
وتعد انتخابات سبتمبر في تيغراي، التي أجلتها الحكومة الفيدرالية ضمن تأجيل الانتخابات في عموم البلاد جراء تفشي فيروس كورونا، على نطاق واسع، سببا للتدهور الاخير في إثيوبيا.
وأعلن رئيس الوزراء آبي أحمد عن هجوم عسكري بعد اتهام قوات تغراي بالهجوم والاستيلاء على قاعدة عسكرية في ميكيلي، عاصمة الإقليم، وهي تهمة تنفيها قوات تيغراي.
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