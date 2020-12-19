رئيس الوزراء السوداني يصل جيبوتي لرئاسة قمة الإيجاد الاستثنائية

وصل رئيس مجلس الوزراء السوداني رئيس الدورة الحالية لمنظمة (الإيجاد)، الدكتور عبد الله حمدوك، اليوم السبت إلى جمهورية جيبوتي، على رأس وفد عالي المستوى؛ للمشاركة في القمة الاستثنائية لمنظمة إيجاد، المقرر أن تنعقد غدا الأحد.
السفير جمال الشيخ، والقائم بأعمال سفارة السودان لدى جيبوتي المستشار أبو بكر هارون آدم، والملحق العسكري اللواء ركن أسامة العوض محمدين، وأعضاء السفارة.
وكان في استقبال حمدوك بمطار جيبوتي رئيس الوزراء الجيبوتي عبدالقادر كامل محمد، وكل من وزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، ووزير النقل موسى أحمد، ووزير الإعلام رضوان بهدون، بالإضافة إلى السكرتير التنفيذي لمنظمة (الإيجاد) وركينا قبيهو، وسفير السودان لدى إثيوبيا
ومن المقرر أن يخاطب الجلسة الافتتاحية للقمة، يوم غد الأحد، كل من رئيس مجلس الوزراء السوداني، ورئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيلي، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الدكتور موسي فكي، والسكرتير التنفيذي للإيجاد.
ومن المنتظر أن تتناول القمة الاستثنائية للإيجاد الوضع
وتأتي القمة الاستثنائية لمنظمة (الإيجاد) لبحث مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دول المنظمة، وفي مقدمتها استجابة دول المنظمة للموجة الثانية لجائحة كورونا، وتعزيز التنسيق بين دول (الإيجاد) حول التعامل مع الفيروس المستجد.
ويرافق رئيس الوزراء السوداني، خلال الزيارة، كل من وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، ووزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين إسماعيل، ونائب مدير عام جهاز المخابرات العامة، ونائب مدير هيئة الاستخبارات العسكرية.
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