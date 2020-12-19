المملكة تدين التفجير الإرهابي في أفغانستان

أعربت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي استهدف تجمعًا لقراءة القرآن الكريم في إقليم غزني بجمهورية أفغانستان الإسلامية، الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات بينهم أطفال. وجددت الوزارة رفض المملكة تلك الأعمال الآثمة التي تتنافى مع الفطرة الإنسانية وتعاليم الديانات السماوية كافة، معربة عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل. وارتفعت حصيلة الانفجار إلى 15 قتيلاً، جميعهم أطفال، بالإضافة إلى 20 جريحًا، وفق ما أفادت مصادر إدارية، وأخرى في الشرطة. وكان أطفال وكبار مجتمعين في منزل للمشاركة بمحاضرة قرآنية، وهو نشاط اعتيادي في يوم الجمعة بمقاطعة جيلان الواقعة على بعد نحو 120 كلم في غزني عاصمة الولاية، وانفجرت دراجة محملة بالمتفجرات قرب المنزل، وقتل 15 طفلًا، وفق ما قال المتحدث باسم حاكم ولاية غزني، وحيد الله جمعة زاده.



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