مقتل 9 أشخاص في حريق نشب في مستشفى تركي
اندلع حريقا في قسم العناية المركزة المخصص للمصابين بكوفيد-19 في مستشفى في غازي عنتاب، جنوب شرق تركيا وذلك إثر انفجار أنبوب أكسجين من جهاز التنفس الصناعي، بحسب ما أعلن وزير الصحة التركي.
وأدى الحريق إلى مقتل تسعة أشخاص السبت، جميعهم كانوا يتلقون العلاج من وباء كوفيد-19.
ونُقل المصابون الآخرون الذين أصيبوا في الحريق إلى مستشفيات أخرى في المنطقة.
وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة قبل زيارة مقررة للمنطقة: “نشعر بحزن عميق إزاء هذه الحادث المأساوي”.
كانت هذه تفاصيل خبر سقوط قتلى إثر اندلاع حريق في قسم العناية بالمصابين بكورونا في تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.