سقوط قتلى إثر اندلاع حريق في قسم العناية بالمصابين بكورونا في تركيا

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 ديسمبر 2020 04:12 مساءً - منذ 15 دقيقة

مقتل 9 أشخاص في حريق نشب في مستشفى تركي

اندلع حريقا في قسم العناية المركزة المخصص للمصابين بكوفيد-19 في مستشفى في غازي عنتاب، جنوب شرق تركيا وذلك إثر انفجار أنبوب أكسجين من جهاز التنفس الصناعي، بحسب ما أعلن وزير الصحة التركي.

وأدى الحريق إلى مقتل تسعة أشخاص السبت، جميعهم كانوا يتلقون العلاج من وباء كوفيد-19.

ونُقل المصابون الآخرون الذين أصيبوا في الحريق إلى مستشفيات أخرى في المنطقة.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة قبل زيارة مقررة للمنطقة: “نشعر بحزن عميق إزاء هذه الحادث المأساوي”.