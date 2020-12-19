العالم يتجاوز 76 مليون مصاب بكورونا .. وأزيد من 716 ألف إصابة خلال 24 ساعة الماضية

ارتفع عدد مصابي فيروس كورونا في العالم، إلى حدود صباح اليوم السبت، إلى أزيد من 76 مليون إصابة مؤكدة، بينما تجاوز إجمالي الوفيات 1,682,267 حسب آخر المعطيات، والأرقام المعلنة.

وحسب موقع “Worldometer”، المختص في إحصاء الأرقام المتعلقة بالوباء، فإن 76 مليونا و69 ألفا و711 شخصا، سجلت إصابتهم بالفيروس التاجي، منذ بداية تفشيه، فيما عُولج أكثر من 53,335,209 مليون؛ بنسبة تجازوت 70 في المائة من إجمالي الإصابات.

وبلغ عدد المصابين، الذين لايزالون يتلقون العلاج، أزيد من 21 مليون شخص بنسبة بلغت 27.68 في المائة من إجمالي الاصابات، فيما يقرب من 200 دولة، ومنطقة في العالم، بينهم أزيد من 106,813 ألف شخص في حالة خطيرة، ويرقدون في قسم الإنعاش.

وحتى، صباح اليوم، توفي أكثر من 1,682,465 آلاف، بسبب فيروس كورونا؛ بنسبة قاربت 2.21 في المائة فيما تم تسجيل أزيد من +717,162 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.

وتبقى الولايات المتحدة في صدارة الدول الأكثر تضررا بالوباء، حيث تجاوز 17,888,353 مليون إصابة، و320,845 ألف وفاة، فيما احتلت الهند المركز الثاني بـ 10,004,825 مليون إصابة.