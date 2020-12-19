مكناس.. الشرطة تستعمل السلاح لتوقيف شخص هاجم عناصرها بسكين وأداة قاطعة

استعمل مقدم شرطة يعمل بولاية أمن مكناس سلاحه الوظيفي، صباح اليوم السبت، وذلك في تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 40 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة في قضايا السرقة، والذي كان في حالة اندفاع قوية وعرض سلامة المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض، وفق ما أكده بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأشار البلاغ إلى أن دورية الشرطة كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه الذي كان في حالة سكر متقدمة وتورط في تعريض أحد المواطنين لسرقة مبلغ مالي تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض، قبل أن يعمد لمواجهة عناصر الأمن بمقاومة عنيفة باستعمال سكين وأداة قاطعة، وهو ما اضطر مقدم الشرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة أصابت المعني بالأمر على مستوى الفخذ.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي مك ن من ضبط المشتبه فيه وتحييد الخطر الناتج عنه، وحجز الأسلحة البيضاء المستعملة في الاعتداء، قبل أن يتم الاحتفاظ به رهن المراقبة الطبية بالمستشفى المحلي الذي نقل إليه لتلقي العلاجات الضرورية، في انتظار إخضاعه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.