شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تراجع مبشّر في إصابات كورونا بالسعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت تسجيل 158 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ما يعد تراجعا مبشرا في الإصابات، حيث سجلت المملكة أمس 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الاصابات بكورونا في السعودية 360,848 .



وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الوفيات بكورونا في المملكة 6112 حالة.

وأكدت أنه تم تسجيل 149 حالة شفاء جديدة من كورونا في المملكة، ليبلغ إجمالي حالات التعافي من كورونا في السعودية 351,722.