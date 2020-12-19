تشغيل مسار 2020 لمترو دبي في الأول من يناير 2021 بأربع محطات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، تشغيل مسار 2020 لمترو دبي الذي يمتد من محطة جبل علي على الخط الأحمر إلى محطة إكسبو 2020، في الأول من يناير 2021 (1/1/2021)، عبر أربع محطات هي جبل علي (محطة انتقالية مع الخط الأحمر)، والحدائق، وديسكفري جاردنز، والفرجان، وسيكون افتتاح المحطات الثلاث الأخرى لاحقاً.



وقال: تستقبل هيئة الطرق والمواصلات العام الجديد، بتشغيل مسار 2020 لمترو دبي، الذي يخدم مناطق ذات كثافة سكانية عالية يقدر تعدادها بأكثر من 270 ألف نسمة، وتضم مناطق الحدائق، وديسكفري جاردنز، والفرجان، وعقارات جميرا للجولف، ومجمع دبي للاستثمار، إلى جانب موقع معرض إكسبو، مشيراً إلى أن اختيار المحطات التي سيكون تشغيلها في يناير المقبل، جاء بناء على عدد من المعايير أهمها الكثافة السكانية في المنطقة التي تخدمها كل محطة لتوفير الراحة لسكان المناطق القريبة منها، وعدد الركاب المتوقع لكل محطة، وتوفر الأنشطة التجارية في المنطقة التي تخدمها كل محطة، وارتباطها بوسائل المواصلات الأخرى مثل الحافلات.

وأكد الطاير أن افتتاح مسار 2020 أمام الجمهور يأتي بعد إتمام جميع الاختبارات والتجارب التشغيلية التي نفذت على أربعة مراحل هي "الاختبار الساكن" لعربات القطار والأنظمة، و"الاختبار المتحرك" على المسار وتكون دون ركاب، ثم الاختبارات التشغيلية التجريبية، وجرى فيها إثبات كفاءة أداء النظام بأكمله (System Reliability)، والتأكد من مدى استقرار الأنظمة التشغيلية (System Stability)، ورابعاً التجارب التشغيلية وكانت من قبل مشغل خدمة القطارات، للتحقق من جاهزية المشغل قبل البدء بالتشغيل الفعلي للخدمة.