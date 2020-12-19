روسيا تتجاوز حاجز الـ 50 ألف وفاة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تجاوزت حصيلة الوفيات بفيروس " كورونا " المستجد في روسيا اليوم حاجز الـ 50 ألف حالة بعد تسجيل 585 حالة جديدة خلال يوم واحد " مقابل 611 وفاة أمس"، ليبلغ العدد الإجمالي 50347 حالة وفاة.



وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا بروسيا في تقريرها اليومي عن انخفاض في عدد الاصابات الجديدة خلال الساعات الـ24 الماضية بتسجيلها 28209 إصابات مقارنة بـ 28552 في اليوم السابق ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى مليونين و819 ألفا و429 حالة.

وفي السياق ذاته، أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أن سلطات العاصمة لا تخطط لأي إجراءات تخص وضع قيود كما هو الحال في أوروبا، بسبب انتشار فيروس " كورونا".

وانطلقت في روسيا مؤخرا حملة التطعيم المجاني ضد كورونا بلقاح "سبوتنيك V".