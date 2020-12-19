شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة تثمن جهود المملكة وترحب بتنفيذ اتفاق الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رحبت الحكومة المصرية بتنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، والإعلان عن تشكيل حكومة كفاءات سياسية، معربة عن أملها في أن تكون هذه خطوة على طريق تحقيق حل سياسي وتسريع الدفع بمسارات إنهاء الأزمة داخل البلاد.

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ في بيان اليوم (السبت)، عن ترحيب مصر بما تم الإعلان عنه من تشكيل حكومة كفاءات سياسية يمنية تنفيذاً لبنود اتفاق الرياض، في أعقاب الانتهاء من ترتيبات الشق العسكري منه، وبما يمثله ذلك من خطوة مهمة في سبيل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية.

وثمن جهود المملكة في رعاية تنفيذ اتفاق الرياض ومواصلة دعم جهود الحل السياسي للأزمة اليمنية، وأشاد بحرص الأطراف اليمنية ممثلة في الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، على إعلاء مصلحة اليمن وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق نحو إنهاء الأزمة الممتدة في البلاد سعياً لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المنشودة.

وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أصدر قراراً جمهورياً بتشكيل حكومة جديدة، بناء على اتفاق الرياض الذي رعته المملكة، ويرأس الحكومة الجديدة التي شكلت وفقاً لاتفاق الرياض معين عبدالملك وتضم 24 حقيبة وزارية.