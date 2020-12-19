شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية تكشف عن 1750 إصابة بكورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت تسجيل 1750 إصابة جديدة بفيروس كورونا و25 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزيرة في بيان صحفي: «إن قطاع غزة سجل 876 إصابة جديدة بكورونا من مجمل عدد الحالات الجديدة».

وأضافت أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في غرف العناية المركزة بلغ 128 منهم 35 مريضاً على أجهزة التنفس الصناعي.

وتشهد الضفة الغربية إغلاقا شاملاً فرضته الحكومة، كما أغلقت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، القطاع بشكل كامل يستمر حتى صباح الأحد لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقررت الحكومة تعطيل المؤسسات التعليمية في الضفة الغربية لمدة أسبوعين بدءاً من يوم الأحد، إضافة إلى مجموعة من الإجراءات الأخرى من بينها منع التنقل بين المحافظات واستمرار الإغلاق الجزئي خلال ساعات الليل.

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة في مارس/آذار الماضي بلغ 137106 تعافى منها 110650 وتوفي 1232.

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