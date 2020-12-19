شكرا لقرائتكم خبر عن 8 قتلى في حريق بوحدة لرعاية مرضى «كورونا» في تركيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة- ”الخليج 365”

اندلع حريق في وحدة للرعاية المركزة تعالج مرضى «كوفيد- 19» في مستشفى خاص بإقليم «غازي عنتاب» في جنوب شرقي تركيا.

وأسفر الحريق عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل، وإصابة عدد آخر بحروق، حسبما ذكر مكتب محافظ الإقليم؛ اليوم السبت.

وقال المكتب في بيان: «إن الحريق نجم عن انفجار جهاز تنفس صناعي»، وأضاف أنه تم نقل عدد آخر من المرضى كانوا يتلقون العلاج في الوحدة؛ إلى مستشفيات قريبة.

وسبق للسلطات التركية أن أعلنت أن وحدات العناية المركزة في جميع أنحاء البلاد فيها معدل إشغال للأسرّة بنسبة 74% بسبب تفشي فيروس كورونا؛ في حين أفاد عدد من الجمعيات الطبية في وقت سابق بأن المستشفيات في تركيا تجاوزت طاقاتها الاستيعابية.

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