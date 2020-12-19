شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا تتسلم أول دفعة من لقاح فايزر في فبراير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت ماليزيا اليوم السبت إنها تتوقع تسلم أول دفعة من لقاح فايزر بيونتيك الواقي من كوفيد-19 في فبراير/ شباط، وذلك حسب تقرير نشرته وكالة برناما الرسمية الماليزية للأنباء.

وأعلنت ماليزيا الشهر الماضي أنها توصلت إلى اتفاق لشراء 12.8 مليون جرعة من اللقاح، لتصبح بذلك أول دولة في جنوب شرق آسيا تبرم صفقة مع شركة الأدوية الأمريكية فايزر.

وبموجب الصفقة، ستسلم فايزر ماليزيا أول مليون جرعة من اللقاح في الربع الأول من عام 2021، وسترسل بعد ذلك 1.7 مليون ثم 5.8 مليون ثم 4.3 مليون جرعة من اللقاح تباعاً على مدار الأرباع السنوية المتبقية.

وقال وزير التجارة محمد عزمين علي إن الحكومة تجري أيضا محادثات مع شركات أدوية أخرى للحصول على المزيد من اللقاحات.

وأبرمت فايزر وشريكتها الألمانية بيونتيك صفقات إمداد مع العديد من الدول بما فيها الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وكندا وأستراليا وبريطانيا.

وتتوقع الشركتان إنتاج ما يصل إلى 50 مليون جرعة من اللقاح العام الحالي وما يصل إلى 1.3 مليار جرعة في عام 2021.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن هناك ما يربو على 150 لقاحاً يجري تطويرها وتجربتها عالمياً للتصدي لجائحة كوفيد-19، ومن بينها 48 لقاحاً يتم اختبارها على البشر.

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