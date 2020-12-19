أكاديمية سيف بن زايد تبحث التعاون التدريبي مع الشرطة الألمانية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحثت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، فرص تعزيز التعاون في مجالات التدريب الشرطي والأمني مع الشرطة الاتحادية الألمانية.

جاء ذلك خلال استقبال العميد ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في مكتبه ماركوس فيربر ضابط ارتباط الشرطة الاتحادية الألمانية في سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، بحضور العميد دكتور راشد محمد بورشيد نائب مدير الأكاديمية.

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