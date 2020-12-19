شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال ضعيف على التصويت بعموميات "المحامين" لنظر دمج النقابات الفرعية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت اللجان الانتخابية للجمعيات العمومية للنقابات الفرعية للمحامين، اليوم السبت، إقبالا ضعيفا على صناديق الاقتراع، للتصويت على الموافقة من عدمه على قرار إنشاء نقابة فرعية تضم دائرة أكثر من محكمة ابتدائية، لتصبح نقابة فرعية واحدة، وذلك بناء على قرار مجلس النقابة العامة برئاسة النقيب رجائى عطية.

تعقد الجمعيات العمومية للقاهرة للنظر في دمج نقابات القاهرة الجديدة وشمال القاهرة وحلوان وجنوب القاهرة الابتدائية من عدمه، والجيزة للنظر في دمج شمال الجيزة و6 أكتوبر الابتدائية.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية، والجمعيات العمومية الخاصة بإنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل دائرتها أكثر من محكمة ابتدائية، قد أعلنت عن أماكن انعقاد الجمعيتين العموميتين للقاهرة والجيزة، المقرر لهما اليوم السبت، وقررت اللجنة بالنسبة للجمعية العمومية للقاهرة، انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة حلوان بمقر النقابة الفرعية لحلوان، انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة القاهرة الجديدة بمقر النقابة الفرعية للقاهرة الجديدة، انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة جنوب القاهرة بالمبنى الجديد لنقابة المحامين بشارع رمسيس، انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة شمال القاهرة بالمبنى الجديد لنقابة المحامين بشارع رمسيس.

كما قررت اللجنة بالنسبة للجمعية العمومية للجيزة، انعقاد الجمعية العمومية لمحكمتي شمال وجنوب الجيزة، بمقر نقابتي شمال وجنوب الجيزة، وغرفة المحامين بمحكمة البدرشين الجزئية، مضيفة أن الاقتراع يبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، باللجان المخصصة لكل جزئية من الجزئيات، إضافة للجنة عامة بكل مقرات من المقرات سالفة الذكر وذلك تسهيلا على أعضاء الجمعية العمومية

وذكرت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية، أن اللجنة تعمل طوال الوقت لتيسير عملية الاقتراع وحتى انتهاء عملية إبداء الرأي وإعلان النتائج.