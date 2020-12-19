شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربى يرفض قرار البرلمان الأوروبى بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عادل بن عبدالرحمن العسومى رئيس البرلمان العربى، رفض البرلمان العربى القاطع لقرار البرلمان الأوروبى بشأن حالة حقوق الإنسان فى جمهورية مصر العربية، مضيفًا أنه يمثل تدخلًا سافرًا فى الشؤون الداخلية المصرية واستمرارًا لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة التى يصدرها البرلمان الأوروبى بشأن حقوق الإنسان فى عدد من الدول العربية.

وأدان رئيس البرلمان العربى ما تضمنه هذا القرار من مغالطات وادعاءات باطلة تستند إلى تقارير مشبوهة ومعلومات كاذبة لا أساس لها من الصحة وتنم عن تحامل صارخ ضد مصر، مؤكدًا رفضه لما تضمنه القرار من مفردات غير مقبولة ولهجة استعلائية فى التعامل مع دولة كبرى مثل مصر ذات سيادة وعضو فى الأمم المتحدة، وهو ما يتناقض بشكل تام مع مبادئ الأمم المتحدة بشأن عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول.

وطالب رئيس البرلمان العربى، البرلمان الأوروبى بمراجعة موقفه واحترام سيادة جمهورية مصر العربية، والابتعاد عن تسييس قضايا حقوق الإنسان وعدم استخدامها كذريعة للتدخل فى شئونها الداخلية، لاسيما فى ظل وجود مؤسسات دستورية وقضائية مصرية هى الأقدم والأعرق فى المنطقة، وكفيلة بتوفير وتطبيق كافة الضمانات اللازمة لحماية حقوق الإنسان فى المجتمع المصري.

وفى الوقت ذاته، طالب عادل العسومى البرلمان الأوروبى بأن يكون عند مستوى المسؤولية والدبلوماسية التى تفرضها المصالح المشتركة والعلاقات الإستراتيجية التى تجمع بين الاتحاد الأوروبى والدول العربية، وأن يتبنى مدخلًا بنَّاءً لخلق أرضية مشتركة لحوار إيجابى بين البرلمان الأوروبى والبرلمانات العربية، دعمًا لعلاقات الشراكة التى تجمع بين الجانبين والقضايا الإستراتيجية المشتركة بينهما.