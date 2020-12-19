العراق يسجل 1307 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت 1307 إصابات جديدة بجائحة كورونا، ليرتفع المجموع الكلي للمصابين بالفيروس منذ انتشاره في العراق إلى 583118 إصابة.
أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 1307 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.
الوزارة قالت في بيان تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه اليوم السبت (19 كانون الأول 2020)، إنها
وزارة الصحة سجلت 10 وفيات جديدة جراء
وحسب بيان الوزارة فإنه تم تسجيل 1914 حالة شفاء من الفيروس، ليرتفع بالتالي عدد من تعافوا من كورونا في العراق منذ بدء انتشاره إلى 519005 حالة شفاء.
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