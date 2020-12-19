مصرع ثلاثة أشخاص إثر اندلاع حريق شمال شرقي الهند

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم جراء اندلاع حريق في سوق بمقاطعة بولاية بنغال الغربية شمال شرقي الهند.



وأوضح مسئولون حسبما ذكرت قناة (إن.دي.تي.في.) الهندية - أن ماسا كهربائيا تسبب في نشوب الحريق الذي اندلع أولًا في منفذ بيع للكيروسين؛ حيث بدأت براميل الكيروسين تنفجر، وفي أعقاب ذلك انتشرت ألسنة اللهب في مطعم ومتجر ومنزل مجاورين.



واضطر مالك المطعم (في أوائل الخمسينيات من

عمره) إلى جانب اثنين ممن كانوا يعملون فيه دخول المكان من أجل إنقاذ بعض المقتنيات ذات قيمة وإخماد الحريق، غير أنهم لم يتمكنوا من الخروج في الوقت اللازم ولقوا مصرعهم.وأفاد المسئولون بأن الحريق استغرق خمس ساعات للتمكن من إخماده.

تجاوزت الهند، اليوم السبت، عتبة 10 ملايين إصابة بفيروس

كورونا المستجدّ، حسب ما أعلنت وزارة الصحّة، ما يجعل هذه الدولة الثانية في العالم لناحية عدد الإصابات.

وقالت الوزارة إنّ عدد الإصابات من جراء فيروس كورونا تجاوز 10 ملايين بقليل، بعد تسجيل 25 ألف حالة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ومنذ بداية الجائحة، أحصت الهند 145136 وفاة مرتبطة بالفيروس، بينما تعافى 9.6 ملايين، استنادا إلى المصدر نفسه.

وذكر سكان في العاصمة نيودلهي لوكالة فرانس برس أنهم لا يزالوا قلقين لكنهم مرتاحين أكثر من ذي قبل بشأن مغادرة منازلهم.