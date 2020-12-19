مركز فيكتور الروسي يعتزم إنتاج لقاح موحد ضد الإنفلونزا وكورونا

قال رينات ماكسيوتوف مدير عام مركز "فيكتور"، إنه يجري حاليا النظر في قرار الانتقال إلى دراسات ما قبل السريرية الموسعة للقاح موحد ضد الإنفلونزا وفيروس كورونا.

وأضاف المدير، في برنامج تلفزيوني: "اللقاح المعتمد على فيروس الإنفلونزا المؤتلف، كما نتوقع، سيوفر الحماية ضد كل أنواع وأشكال فيروسات الإنفلونزا الموسمية، وكذلك ضد فيروس كورونا المستجد".

وذكر أنه تم بالفعل، اختبار هذا النموذج الأولي للقاح على الحيوانات في المختبر، وقد أظهر

قدرته المناعية، ويتم الآن اتخاذ قرار بخصوص الانتقال إلى التجارب الموسعة قبل السريرية.

في وقت سابق، أعلن ماكسيوتوف أن المختصين في المركز، يعملون في مجال تصميم لقاح موحد ضد الإنفلونزا وفيروس كورونا المستجد. وأشار إلى أن الدراسات دلت على أن الإصابة في آن واحد بعدوى الإنفلونزا وفيروس كورونا المستجد، تزيد بشدة من سريان الإنفلونزا وتؤدي

إلى الموت.

وأعلنت الهيئة الناظمة للصحة الوطنية "سويسميديك" أن سويسرا اعتمدت، اليوم السبت، استخدام اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجدّ الذي طوّره مختبرا فايزر وبايونتيك.

وقالت الهيئة بيان "بعد دراسة متأنية للمعلومات المتوفرة، خلصت سويسميديك إلى أن لقاح فايزر/بايونتيك المضاد لكوفيد-19 آمن وأن فوائده تفوق المخاطر".

وهذا أول لقاح مضاد لكورونا المستجدّ يتم ترخيصه في سويسرا.

وقال مدير "سويسميديك" رايموند بروهين إن "سلامة المرضى هي شرط أساسي خصوصاً فيما يتعلق بترخيص اللقاحات".

وأضاف "تمكنا من التوصل إلى قرار سريع، مع ضمان احترام الشروط الثلاثة الأساسية وهي السلامة والفعالية والجودة".

قرار سريع، مع ضمان احترام الشروط الثلاثة الأساسية وهي السلامة والفعالية والجودة".