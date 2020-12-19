تسجل 25 وفاة و1750 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إنه تم تسجيل 25 وفاة و1750 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و2019 حالة تعاف خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وأوضحت الكيلة - في التقرير الوبائي اليومي وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - أن نسبة التعافي

من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 80.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 18.4%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.وأشارت إلى وجود 128 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 35تم وضعهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثرمن 74.78 ‬مليون أصيبوا ب فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و674137.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019