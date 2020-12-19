قتلى في حادث تصادم بين قطار وحافلة ركاب في بنجلاديش

سيف اليزيد - قالت شرطة بنجلاديش اليوم السبت أن 12 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون بعدما صدم قطار حافلة ركاب في شمال بنجلاديش.
وقال ضابط الشرطة علام غير جهان نقلا عن شهود عيان إن عشرة أشخاص لفظوا أنفاسهم الأخيرة في الموقع عندما صدم قطار أوتارا إكسبريس السريع الحافلة ودفع بها لمسافة نحو نصف كيلومتر على القضبان.
وأضاف أن شخصين بين خمسة أشخاص أصيبوا في البداية، توفيا فيما بعد في المستشفى.
وجرى تعليق حركة القطارات في أجزاء من شمال بنجلاديش لساعات بعد الحادث الذي وقع على بعد أكثر من مئتي كيلومتر من شمال غرب العاصمة دكا.
وقال مسؤول السكك الحديد إن إدارة سكك حديد بنجلاديش كلفت لجنة من ثلاثة أعضاء للتحقيق في ملابسات الحادث وتقديم تقرير بشأن ما توصلوا إليه خلال ثلاثة أيام.
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