مجلس التعاون يرحب بقرار تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

سيف اليزيد - رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقرار تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة من مختلف المكونات السياسية، والذي يأتي تنفيذا لاتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأعرب الدكتور نايف فلاح الحجرف الأمين العام للمجلس عن تقديره لجهود جميع الأطراف اليمنية الهادفة إلى تغليب مصالح الشعب اليمني وتهيئة الأجواء لممارسة الحكومة اليمنية لجميع أعمالها من العاصمة المؤقتة عدن، وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية في جميع أبعادها.

وأشاد الحجرف بالجهود الكبيرة التي يبذلها التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، الذي توج بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية أمس.

وأكد حرص دول المجلس على استعادة الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق، ودعم مجلس التعاون لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.

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