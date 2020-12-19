جونسون يستدعي كبار الوزراء لمناقشة احتواء سلالة جديدة من كورونا

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- سيف اليزيد - اليوم 09:52
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ذكرت صحيفة تلجراف أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استدعى كبار الوزراء مساء لمناقشة سبل احتواء سلالة جديدة من فيروس كورونا توصف بأنها أشد خطورة.
وأضافت الصحيفة أن من المحتمل تشديد قيود مكافحة الفيروس اعتبارا من السبت مشيرة إلى أن الإجراءات الجديدة قد تشمل قيودا على التنقل والسفر بين جنوب شرق انجلترا، بما فيها العاصمة لندن، وباقي أنحاء البلاد.
وقال متحدث باسم رئيس الوزراء إنه لا يمكنه التعليق بعد على التقرير.
وذكرت الصحيفة أيضا أن مسؤولين من الحكومة يتوقعون إقرار لقاح للوقاية من كوفيد-19 طورته شركة أسترازينيكا وجامعة أوكسفورد يوم 28 أو 29 ديسمبر مما قد يسهم في تسريع حملة التطعيم.
وقال جونسون إنه يأمل في أن تتفادى انجلترا فرض إجراءات عزل عام للمرة الثالثة بعد عيد الميلاد.
المصدر: وكالات
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