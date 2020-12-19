لمدة أسبوع.. تمديد الإجراءات الوقائية للتصدي لكورونا وتخفيف أخرى في تزنيت

أعلنت السلطات المحلية بمدينة تيزنيت، تمديد فترة سريان الإجراءات الوقائية الاستثنائية من أجل التصدي لانتشار جائحة كورونا، وذلك إبتداءا من يومه السبت و لمدة أسبوع.

وأفاد بلاغ للجنة الإقليمية لليقظة بتيزنيت، أنه بناء على توصيات مركز التنسيق الإقليمي المكلف بتدبير جائحة كورونا فقد تقرر تخفيف بعض الإجراءات والإستمرار في مفعول إجراءات أخرى ابتداء من الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت.

وأشار البلاغ، إلى أنه تقرر السماح بإعادة فتح الحمامات في وجه الزبناء، مشترطا استقبال الوافدين عليها في حدود 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية والسماح للمقاهي بتسليم الطلبات بعد التاسعة مساء.

وأضاف المصدر ذاته، أن تقرر الإستمرار في تشديد المراقبة بمداخل مدينة تيزنيت، مع فرض الرخصة الاستثنائية للتنقل من وإلى المدينة، والإغلاق الكلي للشواطئ في وجه العموم ومنع البث التلفزيوني للمقابلات الرياضية، خاصة مباريات كرة القدم، بكافة المقاهي في مدينة تيزنيت، وإغلاق كلي للحدائق والفضاءات العمومية المحتضنة للألعاب الترفيهية للأطفال، وإغلاق المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والأنشطة الحرفية من الساعة الثامنة مساء حتى الساعة السادسة صباحا، إلى جانب منع جميع التجمعات.