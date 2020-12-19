بخمس غيابات.. الوداد يستقبل حسنية أكادير برسم الجولة الرابعة من البطولة الاحترافية

يستقبل فريق الوداد الرياضي، عصر اليوم السبت، ضيفه حسنية أكادير، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس برسم الجولة الرابعة من البطولة الاحترافية ـ القسم الأول.

ويدخل فري الوداد المبارة وعينه على الانتصار وتحقيق 3 نقاط بعد الخسارة في المبارة الماضية أمام آسفي في حين ستعرف قائمة أبناء البنزرتي غياب مجموعة من الأسماء للإصابة، أبرزها أيوب سكومة، أيمن الحسوني، سفيان المودن وكومارا والسعيدي.

من جهته، يسعى فريق حسنية أكادير، لتحقيق انتصاره الأول في البطولة الاحترافية بعدما حقق فقط نقطتين بتعادلين وهزيمة في الجولات الثلاث الأولى.

ويحتل الفريق الأحمر المركز الخامس في سلم الترتيب العام برصيد 6 نقاط، فيما يقبع ممثل أكادير في الرتبة 11 بـنقطتين.

هدا وستشهد المبارة صداما تونسي بين المدرب فوزي البنزرتي المدير الفني للوداد البيضاوي، ومواطنه منير شبيل مدرب حسنية أكادير.