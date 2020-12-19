مجهولون يعتدون على مسجد في ولاية “بادن-فورتمبيرغ” الألمانية..رسموا الصليب وشوهوا لوحة المسجد

اعتدى متطرفون مجهولون على مسجد الفاتح التابع للاتحاد الإسلامي التركي “ديتيب”، في ولاية بادن-فورتمبيرغ، جنوب غربي ألمانيا.

ورسم المعتدون على جدران المسجد، الصليب، وكتبوا بعض العبارات عليها، فضلا عن تشويه لوحة المسجد الواقع في بلدة “سونثايم”.

وقال رئيس جمعية مسجد الفاتح، علي أوزدمير، إن مجهولين قاموا برسم الصليب وكتابة عبارات في 8 نقاط من جدران المسجد، لافتا أن المصلين لاحظوا آثار الاعتداء عند قدومهم لأداء صلاة الفجر.

وأعرب أوزدمير في حديث مع وكالة الأناضول، عن بالغ أسفه جراء الاعتداء، قائلا: “نعيش في سونثايم منذ 30 عاما وسط علاقات الاحترام المتبادل، ونتمتع بالشفافية الكاملة هنا، ونريد للجميع هنا أن يعيش بسلام”.

وأردف أن المسجد تعرض لاعتداء مماثل في 2019، وأنه لم يتم القبض على منفذيه لغاية الآن، داعيا السلطات للقبض المعتدين.

وأوضح أنه تم إبلاغ الشرطة عن الاعتداء على الفور، والتي أطلقت بدورها تحقيقا في القضية.