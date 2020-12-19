شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامي" تشيد بتنفيذ الحكومة والمجلس الانتقالي لاتفاق الرياض والان مع التفاصيل

السبت 19 ديسمبر 2020 أشاد أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف العثيمين بتنفيذ الحكومة الشرعية في اليمن والمجلس الانتقالي اتفاق الرياض، والإعلان عن تشكيل الحكومة التي تضم كامل مكونات الطيف اليمني.

وثمن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، بمواصلة كافة الجهود لدعم الجمهورية اليمنية وحرص المملكة الدائم على تحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني. كما أشاد العثيمين بحرص الأطراف اليمنية على تنفيذ اتفاق الرياض للوصول إلى الحل السياسي وإنهاء الأزمة اليمنية، بما يحقق مصلحة اليمن ويعيد الأمن والاستقرار.

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