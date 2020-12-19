- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تفتح الرحلات المباشرة بما فيها الـ 34 «المحظورة» خلال يناير المقبل والان مع التفاصيل
السبت 19 ديسمبر 2020
توقعت مصادر موثوقة في الطيران المدني الكويتي عودة رحلات الطيران المباشر من وإلى مطار الكويت الدولي مع جميع الدول، بما فيها «المحظورة»، خلال يناير المقبل.
وبحسب صحيفة «القبس» الكويتية فإن السلطات الصحية ستقيّم مجريات بدء عودة رحلات العمالة المنزلية إلى البلاد، باعتبارها مقياساً على مدى نجاح الحجر المؤسسي داخل الكويت خلال الأيام المقبلة، تمهيداً للموافقة على بدء استئناف الرحلات مباشرة الشهر المقبل من عدمه.
وأوضحت السلطات الصحية أن الموافقات الصحية لم تعد ترتكن فقط إلى دخول لقاح كورونا بشكل كبير لإعطاء الضوء الأخضر باستئناف الرحلات مباشرة، وإنما يتوقف ذلك أيضاً على الإدارة الجيدة لعملية الحجر من جانب الفنادق والمؤسسات المحلية، إلى جانب قدرة ونجاح «الطيران المدني» على إدارة الحركة حسب الخطط الموضوعة وفقاً لعدد محدد من الرحلات لكل دولة.
ورحبت مصادر في قطاعي مكاتب السفر والفنادق بالتوجه نحو السماح بالرحلات الجوية بشكل مباشر، داعية الجهات المعنية بتقليص مدة الحجر الإلزامي المؤسسي إلى ما بين 5 - 7 أيام بدلاً من 14 يوماً، خصوصاً أن القادم إلى البلاد لا يدخل بغير شهادة PCR التي تثبت سلبية نتيجة الفيروس، وبالتالي لا جدوى من المدة المقررة حالياً.
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تفتح الرحلات المباشرة بما فيها الـ 34 «المحظورة» خلال يناير المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.