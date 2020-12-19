شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الكويت ترحب بتنفيذ اتفاق الرياض والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل دقيقة واحدة - 2:18 مساءً, 19 ديسمبر 2020 م المناطق - واس رحبت دولة الكويت بتنفيذ الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي اتفاق الرياض وإتمام الترتيبات العسكرية في إطاره والإعلان عن تشكيل حكومة الكفاءات اليمنية الجديدة.

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية اليوم عن أملها أن تمهد هذه الخطوة الطريق للوصول إلى الحل السياسي المنشود وإنهاء الأزمة في اليمن.

وثمنت عاليًا الجهود الكبيرة والمتواصلة التي بذلتها المملكة العربية السعودية في سبيل الوصول إلى هذا الاتفاق بما يعكس حرصها على أمن واستقرار اليمن والمنطقة، مشيدة بما أبدته الأطراف اليمنية من حرص على إعلاء مصلحة وطنها العليا بما يكفل عودة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار إلى ربوع اليمن.

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