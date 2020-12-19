شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان .. حملة تطعيم الطواقم الطبية في فبراير والان نبدء بالتفاصيل

طلبت وزارة الصحة اليابانية من الإدارات المحلية إعداد برامج تطعيم ضد فيروس كورونا حتى يتسنى للعمال الطبيين بدء تلقي اللقاحات في فبراير المقبل. وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية اليوم السبت أن مسؤولي وزارة الصحة قدموا مسودة خطة تطعيمات لإدارات المحافظات والبلديات في أنحاء البلاد يوم الجمعة. وتقول المسودة إنه يجب إيجاد نظام يسمح ببدء تطعيم نحو عشرة آلاف أخصائي في مجال الرعاية الصحية بحلول أواخر فبراير. وأشارت الإذاعة اليابانية إلى أنه من المتوقع أن يبدأ تطعيم أفراد الطواقم الطبية الباقين، وعددهم نحو ثلاثة ملايين في منتصف مارس تقريبا.

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