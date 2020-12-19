شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار «ياسا» يحصد أرواح 4 أشخاص في فيجي والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت مديرة المكتب الوطني لإدارة الكوارث في فيجي، فاسيتي سوكو، للصحفيين في سوفا اليوم السبت، إنه تم العثور على جثتي رجل (50 عاما) وآخر (70 عاما) لقيا حتفهما بسبب حطام تسببت فيه الرياح التي بلغت سرعتها 345 كيلومترا في الساعة.
وقال رئيس الوزراء فرانك باينيماراما في وقت سابق إن طفلا يبلغ من العمر ثلاثة أشهر ومزارع (45 عاما) لقيا حتفهما أثناء مرور الإعصار بالدولة الواقعة في المحيط الهادئ مساء الخميس وصباح الجمعة.
كانت هذه تفاصيل خبر إعصار «ياسا» يحصد أرواح 4 أشخاص في فيجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.