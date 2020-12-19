شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية تعتزم إغلاق آخر قنصلياتها فى روسيا والان نبدء بالتفاصيل
وذكر خطاب أرسلته الخارجية الأمريكية لقادة الكونجرس - وحصلت على نسخه منه صحيفة /ذا هيل/ الأمريكية - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني- بأن الإدارة الأمريكية قالت إنها سوف تقوم بإغلاق قنصليتها في فلاديفوستوك بشكل دائم وتوقف العمل مؤقتًا في قنصليتها فى يكاترينبرج.
ويؤكد الخطاب أن اتخاذ قرار الإغلاق جاء قبل ثلاثة أيام من ورود أنباء عن اختراق كبير لوكالات حكومية أمريكية يُعتقد بأن وحدة تجسس إلكتروني روسية قامت بتنفيذها.
وجاء بخطاب الخارجية أيضا أن قرار إغلاق القنصليتين جاء "ردا على التحديات المستمرة التي يواجهها موظفي البعثة الدبوماسية الأمريكية في روسيا على ضوء قرار الحد الأقصى لعدد الأفراد الذي فرضته روسيا عام 2017 على البعثة الأمريكية والأزمة الناتجة مع روسيا بشأن التأشيرات الدبلوماسية".
وكانت موسكو سبق أن أمرت واشنطن بإغلاق سفارتها في سان بطرسبرج في إطار خلاف دبلوماسي نشب بينهما على خلفية بشأن قضية تسميم جاسوس روسي سابقً في بريطانيا.
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