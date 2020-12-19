البيت الأبيض يطلق اسما جديدا على عناصر القوات الفضائية الأمريكية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - كشف نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس عن التسمية التي سيحملها عناصر القوات الفضائية في جيش الولايات المتحدة.

وصرح بينس في كلمة ألقاها أمس الجمعة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لإنشاء القوات الفضائية في الجيش الأمريكي: "يشرفني أن أعلن نيابة عن رئيس الولايات المتحدة أن الرجال والنساء الذين يؤدون الخدمة في القوات الفضائية الأمريكية سيعرفون اعتبارا من الآن بالحراس".

وتابع: "سيدافع الجهود والبحارة والطيارون والمارينز والحراس عن وطننا من أجل الأجيال القادمة".