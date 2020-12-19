شكرا لقرائتكم خبر عن غريفيث: تشكيل الحكومة اليمنية خطوة محورية نحو السلام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رحب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث مساء أمس (الجمعة) بتشكيل الحكومة اليمنية والتطورات الإيجابية في تنفيذ اتفاق الرياض، معرباً عن تقديره للجهود السعودية وكل القوى اليمنية.

وقال غريفيث «إن هذه خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار وتحسين مؤسسات الدولة ورفع مستوى الشراكة السياسية، وهي خطوة محورية نحو حل سياسي دائم للصراع في اليمن»، مشدداً على ضرورة القيام بالمزيد من العمل لإشراك المرأة اليمنية في الحكومة ومناصب صنع القرار خاصةً في أعقاب السابقة التاريخية التي حددها الانتقال السياسي في اليمن من خلال مؤتمر الحوار الوطني.

وأثار تشكيل الحكومة مخاوف المليشيا الحوثية التي اكتفت بالتوجيه لناشطيها بمهاجمة الحكومة والتخفيف من أهميتها ودورها خلال المرحلة القادمة، فيما زعم رئيس اللجنة الثورية الانقلابية محمد علي الحوثي في تعليق مقتضب، أن الأطراف المتفقة على الحكومة متشاكسون وجهودهم ستثمر فشلاً.

وقوبل تشكيل الحكومة بارتياح شعبي واسع في مختلف المحافظات اليمنية بما فيها مناطق سيطرة الحوثي وأمل كبير في بداية لمرحلة جديدة تنهي أزمة اقتصادية متصاعدة وتعزز الأمن والاستقرار في المناطق المحررة.