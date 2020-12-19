شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء المصرية: ذئاب «داعش» تخطط لشن عمليات إرهابية والان مع التفاصيل
وأوضح المرصد أن التنظيم سبق له أن نفذ عمليات إرهابية خلال أعياد الميلاد في أعوام سابقة، لافتاً إلى أنه في ديسمبر 2016 نفذ التنظيم هجوماً إرهابياً استهدف سوقاً بالعاصمة الألمانية برلين، ما أسفر عن مقتل 12 شخصاً وإصابة 50 آخرين، كما تمكنت السلطات النمساوية من إحباط هجوم إرهابي كان يعد له «داعش» عبر 3 شبان تأثروا بأيديولوجية التنظيم، كما أصدر التنظيم عام 2017 ما عرف بـ«دليل الذئاب المنفردة»، وهو مكون من 17 عنصراً يتحدث فيه عن كيفية عمل عناصره في أوروبا بهدف شن هجمات إرهابية مروعة خلال أعياد الميلاد.
وأضاف المرصد أن القضاء على داعش في منطقة لا يعني القضاء نهائيّاً عليه، خصوصاً أن التنظيم له عناصر تتبعه من مختلف المجتمعات، وهو ما يعني أن التنظيم قادر على شن هجمات مروعة في أي مكان، خصوصاً مع ما يعرف بـ «ظاهرة العائدين من داعش» الذين يشكلون تهديداً مستمرّاً لمجتمعاتهم.
وحذّر من أن التنظيم يسعى في الوقت الحالي إلى العودة مرة أخرى مع تزايد قوته في معاقله التقليدية بالعراق وسورية وتصاعد عملياته بشكل ملحوظ في القارة الأفريقية، ما قد يعطي دفعة معنوية لعناصره في المجتمعات الغربية بتنفيذ هجمات إرهابية محتملة، وهو ما أكدته تقارير أوروبية صدرت في الأشهر الماضية.