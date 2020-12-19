شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تؤكد استعدادها للتعاون مع إدارة بايدن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الجمعة، أن بكين مستعدة للتعاون مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن حول عدة أولويات، لكنه حذر واشنطن من تبني نزعة «مكارثية» معادية للصين تتجاهل المصالح المشتركة.

وبعد المواجهات المباشرة مع إدارة الرئيس دونالد ترامب الذي تنتهي ولايته بعد شهر، عبّـر المسؤول الصيني عن أمله في استئناف الحوار وخلق مناخ «لثقة متبادلة» بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم بعد تنصيب بايدن في 20 يناير/كانون الثاني.

وقال وانغ يي خلال مداخلة عبر الفيديو مع مركز دراسات «آسيا سوسايتي» في نيويورك، «من المهم أن تعود السياسة الأمريكية تجاه الصين إلى الموضوعية والصواب في أسرع وقت ممكن».

وأكد أن الصين ترى «مجالاً للتعاون» حول أولويات عدة مع إدارة بايدن، حول ثلاث من أربع قضايا اعتبرها أولويات ملحة، وهي وباء «كوفيد- 19» والإنعاش الاقتصادي والتغير المناخي. وأضاف: «نأمل في التمكن من توسيع التعاون، وإدارة اختلافاتنا عبر الحوار».

وحول الوباء، صرح وانغ بأن بكين وواشنطن يمكن أن تتعاونا في تصنيع اللقاحات ومساعدة دول العالم الثالث، وقال: «نأمل في توسيع التعاون وإدارة الخلافات من خلال الحوار».

وفي الأشهر الأخيرة، أوقف وزير الخارجية مايك بومبيو، برامج التبادل الممولة من الصين للأمريكيين وشدد قواعد التأشيرات للطلاب الصينيين وكذلك أعضاء الحزب الشيوعي وعائلاتهم، ما قد يؤثر في مئات الملايين من الأشخاص.

وقال وزير الخارجية الصيني: «نشهد مكارثية متجددة تهدد المبادلات الدولية العادية»، في إشارة إلى حملة ملاحقة الشيوعيين في الولايات المتحدة التي قادها السيناتور الجمهوري جو ماكارثي عقب الحرب العالمية الثانية.

واتهم الوزير الصيني مسؤولين أمريكيين لم يسمهم بممارسة الافتراض غير المسؤول بالذنب والتصرف بانفعال تجاه الصين، وقال: «إنهم يتجاهلون العديد من المصالح المشتركة وهامش التعاون بين بلدينا، ويصرون على أن الصين تشكل تهديداً كبيراً».

وأضاف أن هذا يشبه الخطأ في صف الأزرار على الملابس. يرتكبون الأخطاء منذ البداية.

قيود جديدة على التكنولوجيا

لم تصدر أي إشارات عن إدارة ترامب تدل على تخفيف موقفها الحازم من الصين في الشهر الأخير من ولايتها.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية الجمعة إنها فرضت قيوداً على 77 كياناً ستحتاج إلى تصريح خاص للحصول على تكنولوجيا أمريكية متطورة.

وتشمل الكيانات المستهدفة جامعتين كبيرتين- معهد بكين للتكنولوجيا الذي يشتبه في أنه سعى إلى تأمين مواد أمريكية لمصلحة الجيش الصيني، وجامعة تيانجين المتهمة بسرقة أسرار تجارية.